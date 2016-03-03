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وزير الآثار يتجه إلى ميلانو لبحث دعن التعاون المشترك

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وزير الآثار يتجه إلى ميلانو لبحث دعن التعاون المشترك وزير الآثار يتجه إلى ميلانو لبحث دعن التعاون المشترك

الدكتور ممدوح الدماطي، وزير الآثار

غادر مطار القاهرة الدولي، الدكتور ممدوح الدماطي، وزير الأثار، متجهًا إلى مدينة ميلانو، حسبما أفاد مراسل أونا.

وتستغرق زيارة “الدماطي”، عدة أيام، يبحث خلالها سُبل دعم علاقات التعاون بين وإيطاليا في مجال الآثار .

ومن المقرر أن يلتقي الوزير خلال زيارته بكبار المسئولين والهيئات العاملة في مجال الآثار، لبحث التعاون الثنائي في مجال العمل الأثري.

كما يبحث وزير الآثار، خلال لقاءاته إمكانية الإعداد لدورات تدريبيةفي كل من مصر وإيطاليا، لتبادل الخبرات بين الجانبين ، لاسيما في قطاع إدارة المتاحف والمواقع الآثرية، وتدريب أمناء المتاحف على أحدث سُبل العرض المتحفي .

 

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