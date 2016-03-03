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بالصور.. ضبط 10 لنشات مخالفة فى ببحيرة البرلس بكفر الشيخ

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بالصور.. ضبط 10 لنشات مخالفة فى ببحيرة البرلس بكفر الشيخ بالصور.. ضبط 10 لنشات مخالفة فى ببحيرة البرلس بكفر الشيخ
تمكنت حملة شرطة المسطحات ببلطيم، بإشراف اللواء محمد عاطف شلبى مدير أمن كفر الشيخ، من ضبط عدد من اللنشات المخالفة بالمقصبة، وقضاعة الشرقية التابعة لقرية بر بحرى فى بلطيم.

وقال سمير غباشى، رئيس مركز ومدينة بلطيم، فى تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إن حملة المسطحات المائية أسفرت عن ضبط 10 لنشات مخالفة، منها اثنان صغيرا الحجم، وجارى استخراج باقى اللنشات المخالفة بباقى الأماكن من بحيرة البرلس .

وأكد "غباشى"، مواصلة الحملة لمنع صيد الذريعة، والصيد المخالف والحفاظ على الثروة السمكية فى البحيرة .

لنشات مخالفة (1)

لنشات مخالفة (2)

لنشات مخالفة (3)

لنشات مخالفة (4)

لنشات مخالفة (5)

لنشات مخالفة (6)

لنشات مخالفة (7)


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