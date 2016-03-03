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فينجر: لا بأس بإصابة تشك.. لدين أوسبينا ونثق به

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فينجر: لا بأس بإصابة تشك.. لدين أوسبينا ونثق به فينجر: لا بأس بإصابة تشك.. لدين أوسبينا ونثق به

(إفي): أكد الفرنسي أرسين فينجر المدير الفني لأرسنال الإنجليزي، ثقته في حارس الفريق الكولومبي ديفيد أوسبينا وذلك بعد التأكد من إصابة الحارس الأساسي التشيكي بتر تشك وغيابه عن الدربي أمام توتنام بعد غد السبت.

وقال فينجر في مؤتمر صحفي لدى سؤاله عن إصابة تشك "علينا أن ننتظر. إنها إصابة عضلية في الساق، لا أعرف حتى الآن المدة التي سيغيبها" عن الملاعب.

وجاءت تصريحات فينجر الليلة الماضية عقب خسارة أرسنال أمام سوانزي سيتي في ملعب "الإمارات" بهدفين مقابل هدف، في الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال فينجر "كانت لديه مشكلة قبل المباراة وأعتقد أنها تأكدت اليوم (الأربعاء)"، ليغيب عن ديربي توتنهام السبت بعدما شارك في مباراة سوانزي سيتي بأكلمها.

وعن الحارس الكولومبي قال فينجر "أثق ثقة تامة في ديفيد أوسبينا".

ويغيب أيضا عن دربي السبت المدافع الفرنسي لوران كوسيلني، الذي تعرض لإصابة عضلية مشابه لتشيك.

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