قدم هاني أبو ريدة عضو اللجنة التنفيذية بالاتحادين الدولي والإفريقي تفسيرا لسقوط جوزيف بلاتر من رئاسة الفيفا بنهاية مأساوية بعد 17 عاما.

وأوضح أبو ريدة "بلاتر خلق الوحش الذي أكله، من خلال اللجان المستقلة التي شكلها مثل لجنتي التفتيش والقيم بالاتحاد الدولي".

وأضاف خلال استضافته بقناة (صدى البلد) "لقد شكل هذه اللجان للقضاء على محمد بن همام، وبعد 5 سنوات قضت عليه".

وتابع "لقد أشرف على هذه اللجان أشخاص لا يدركون جيدا كيف تدار كواليس كرة القدم، لذا قراراتها كانت بها العديد من المفاجآت، مثلما يحدث بالمحاكم القضائية في مصر، عندما تفصل في بعض الأمور الرياضية".

ووجه أبو ريدة رسالة لبلاتر في ختام حديثه: "نهايتك كانت موجعة، بعدما قدمت كل حياتك لتطوير كرة القدم".

وكانت لجنة القيم عاقبت في 21 ديسمبر كلا من بلاتر و ميشيل بلاتيني، رئيس (فيفا) والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا)، على الترتيب بالإيقاف لمدة ثمان سنوات عن "ممارسة أي نشاط يرتبط بكرة القدم سواء كان إداريا أو رياضيا أو من أي نوع" قبل أن يتم تخفيض العقوبة لـ6 سنوات.