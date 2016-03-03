محافظ أسوان يتابع تداعيات تسرب مياه الصرف لترعة النقرة

عقد اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، إجتماعاً لمتابعة تنفيذ الإجراءات التى إتخذت من الأجهزة التنفيذية على أرض الواقع، لإحتواء تداعيات تسرب وإندفاع مياه الصرف الصحى لترعة النقرة من محطة المعالجة ببلانة بسبب حدوث كسر فى أحد الجسور الترابية للغابة الشجرية التابعة للمحطة.

وقال بيان للمحافظة اليوم، إن المحافظ قرر تشكيل لجنة فنية من جميع هذه الجهات برئاسة المهندس محمد عبد الله مدير عام الطرق والمكلفة بالمعاينة الميدانية لموقع محطة بلانة والمناطق المجاورة، لإعداد دراسة وافية عن أبعاد مشكلة تسرب مياه الصرف الصحى، على أن تشمل الحلول العاجلة والدائمة، مع تحديد برنامج زمنى محدد للإسراع فى إنهاء الأعمال والإجراءات المطلوبة لضمان عدم تكرار ذلك.

وستقوم هذه اللجنة بعرض التقرير على المحافظ مساء يوم السبت القادم ، مؤكداً على أنه سيتم فى نفس الوقت إعداد تقرير شامل يعتمد على هذه الدراسة الفنية لرفعه إلى الجهات المعنية لتوفير الإعتمادات المالية المطلوبة ووضع الخطط التنفيذية لذلك، مع قيام الجهات المنفذة بتحمل مسئولياتها لتحويل هذه الخطط إلى واقع ملموس يمنع حدوث أى مشاكل أو كوارث فى المستقبل.

ووجه مجدى حجازى رئيس مركز نصر النوبة بتوفير 6 عربات فناطيس من مياه الشرب النقية من محطة فطيرة وتوزيعها على القرى التى تشهد إنقطاع لمياه الشرب بشكل مؤقت لحين إنتهاء أعمال تدعيم الجسور وسحب مياه الصرف الصحى من ترعة النقرة، بالإضافة إلى توفير المياه النظيفة للمخابز البلدية والمدارس والوحدات الصحية لإنتظام الخدمات المقدمة لأهالى هذه القرى، مشيداً بالجهود التى تمت من مختلف هذه الجهات والتى ساهمت فى تخفيف الأثار السلبية للمشكلة بدءاً من يقظة العاملين بمحطات رى النقرة وسائقى المعدات الثقيلة وحتى المسئولين فى هذه الجهات.

واستعرض الإجتماع، مديرى الجهات التنفيذية الإجراءات التى قاموا بها لمواجهة مشكلة تسرب مياه الصرف الصحى من محطة بلانة، حيث أكد المهندس على منوفى وكيل وزارة الرى بأنه بمجرد إخطار العاملين بمحطات رى النقرة بأن هناك إندفاع لمياه الصرف تجاه الترعة الرئيسية تم الدفع بالمعدات الثقيلة والتعامل مع الكسورات على جانبى الترعة مع تقوية الجسور بها ، لافتاً إلى أنه جارى أعمال الترميمات للترع مع قيام الطلمبات المتنقلة بسحب المياه من بعض المزروعات.

وأضاف أنه تم تشغيل محطات رى ( 4 ، و 5 ، و 6 ) بالنظام العكسى لسحب المياه للإتجاه الشمالى لإنقاذ الموقف وهو الذى نتج عنه حاجة هذه المحطات للصيانة العاجلة بتكلفة مبدئية 6 مليون جنيه، كما أنه سيتم إعادة تأهيل ترعة وادى النقرة للعمل على توسعتها لإستيعاب أكبر كميات من المياه مستقبلياً ، ومن جانبه أشار المهندس محمد مرسى مدير شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأنه جارى تقوية الجسور فى منطقة أحواض التخزين والتبخير التابعة لمحطة بلانة، مع السعى لإتخاذ خطوات سريعة لإنهاء العمل فى الحل الدائم والذى يضم خط الطرد وأحواض الموازنة وعدد 2 محطة رفع.

وأوضح المنوفى، أن محطة معالجة الصرف الصحي ببلانة تم إنشاؤها في عام 2002 علي مساحة 500 فدان بطاقة إستيعابية 35 ألف م3 / يوم يتم صرفها على غابة شجرية بمساحة 170 فدان منها 100 فدان تابعة للشركة و70 فدان تابعة للإدارة المركزية للتشجير بوزارة الزراعة من إجمالى 250 فدان تم إستصلاحهم وجارى إستكمال زراعتهم فى حين جارى تدبير 7.5 مليون جنيه لزراعة 600 فدان أخرى بالإضافة إلى أنه جارى ترفيق وإنهاء أعمال البنية الأساسية لـ 200 فدان تابعين للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.