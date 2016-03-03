بالصور.. جامعة قناة السويس تكرم أعضاء اللجان المشاركة بأسبوع شباب الجامعات

أقامت جامعة قناة السويس احتفالية لتكريم المشاركين فى أسبوع شباب الجامعات العاشر الذى أقيم فى رحاب جامعة قناة السويس فى الفترة من 12 إلى 17 سبتمبر الماضى ونظمها قطاع شئون التعليم والطلاب تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس، والدكتور طارق راشد رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وحضر الاحتفال الدكتورة ناهد مصطفى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور عاطف أبو النور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور طارق راشد رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمهندس محمد النساج أمين عام الجامعة وعمداء الكليات ورؤساء اللجان المشاركة.

وقال الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة، إننا بتنظيم هذا الأسبوع واجهنا أكبر تحدى للجامعة، والذى يؤكد أن إخلاص النوايا والحب يصنع الكثير، فقد نظمنا أسبوع شباب الجامعات العاشر بأقل تكلفة، وذلك لأننا ضمن منظومة عمل متكاملة، وقد قام الشباب سواء شباب تحيا مصر أو الهلال الأحمر أو الإسعاف بدور كبير جدا، وشكر جميع الإدارات المشاركة فى فعاليات الأسبوع وخص بالذكر إدارة الأمن والمطبعة والورش والإدارة الهندسية وإدارة الإعلام الجندى المجهول خلال هذا الأسبوع، وأكد رئيس الجامعة أننا لم نحبط من ضعف الإمكانيات المادية، ولكن وضعنا خطة منظمة للتحرك ولا ننكر الدور الكبير الذى قامت به وزارة الشباب والرياضة.

وأكد الدكتور ممدوح أن كل ما تسمعونه من بيانات مغلوطة عن تكلفة الأسبوع لا أساس لها من الصحة، لأن التكلفة التى تحملتها الجامعة بسيطة، وصرفت على البنية التحتية وعلى أعمال الصيانة والباقى دعم من الخارج، ودعا بأن يستمر العمل على نفس المنوال حتى نصنع الكثير، لأن المرحلة القادمة مرحلة إنجاز.

وأضاف رئيس الجامعة أن المرحلة القادمة مرحلة إنجاز، حيث تخصيص مساحة 200 فدان فى الإسماعيلية الجديدة، وذلك لإنشاء 3 مستشفيات و4 كليات ونادى ومساكن لأعضاء هيئة التدريس والثلاث مستشفيات هى "مستشفى الألف ومائة سرير ومستشفى الكبد والباطنة ومستشفى الكلى" هذا بالإضافة إلى مجمع الكليات التكنولوجية، ونحمد الله أن الجامعة أصبح لها اسم جيد على الخريطة الدولية وحققنا إنجازات فى مجال تصنيف الجامعات.

واختتم رئيس الجامعة كلمته بدعوة جميع أعضاء هيئة التدريس بالتركيز مع الطالب لفهم الاستثمار الأمثل للجامعة. وافتتح الدكتور طارق راشد رحمى كلمته بتقديم الشكر لكل من شارك فى هذا الأسبوع وعرض لتشكيل اللجان وكيف تم الإعداد والتجهيز للبنية التحتية من قاعات وملاعب ثم حفل الافتتاح المبهر، وعرض لصور فعاليات الأسبوع وصور للرئيس السيسى، والذى شرفت الجامعة بأن تكون أول جامعة يزورها رئيس الجمهورية، والذى أطلق مبادرة تمكين الشباب من نفس القاعة التى نحتفل بها اليوم، ثم شكر رؤساء اللجان والإدارات التى شاركت فى العمل أثناء فعاليات الأسبوع.

وفى نهاية الاحتفال تم توزيع دروع على كل من الدكتور ممدوح غراب والدكتورة ناهد مصطفى والدكتور عاطف أبو النور والدكتور طارق راشد والمهندس محمد النساج وأحمد سلواوى مسئول طوارئ الهلال الأحمر والدكتور محمد عادل مدير الإسعاف والدكتور حسام فاروق نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية، كما تم توزيع شهادات تقدير على جميع المشاركين فى فعاليات الأسبوع.

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