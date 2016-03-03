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إزالة 42 حالة تعد بمركزمطاى بالمنيا

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إزالة 42 حالة تعد بمركزمطاى بالمنيا إزالة 42 حالة تعد بمركزمطاى بالمنيا
تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاى من رفع وإزالة 42 حالة تعد بمساحة فدان و11 قيراط و12 سهم خلال حملات الإزالة التي تجرى على مستوى المحافظة بالتعاون مع الإدارة الزراعية، وذلك في إطار الحفاظ على رقعة الأرض الزراعية.

أوضح اللواء ناصر فتحي رئيس مركز ومدينة مطاى الجهود التي تبذلها الوحدات المحلية، حيث تم إزالة 12 حالة تعد ائتمان زراعي بمساحة 10 قيراط وبالإضافة إلى إزالة 30 حالة تعد إصلاح زراعي على مساحة 25 قيراط و12 سهم.

وأضاف أن هذه الحملات تأتى في إطار التصدي بحزم لكل من تسول له نفسه التعدي علي الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة وعدم السماح بالبناء أو التعدي عليها وإزالة جميع التعديات خاصة التي لا تزال في المهد، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تجاه المخالفين.

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