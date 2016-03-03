تموين المنيا يضبط 33 قضية متنوعة

تمكنت مديرية التموين بالمنيا من ضبط وتحرير 33 قضية تموينية، وذلك خلال إحدى الحملات التموينية والتفتيشية المكبرة التي تنظمها المديرية، والمكونة من مفتشي إدارة الرقابة التموينية ومباحث التموين بالتعاون مع مديرية الطب البيطري ومديرية الصحة.

وقال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين فى بيان اليوم، إن الحملة اسفرت عن تحرير 13 قضية مخالفة فى مجال مراقبة ومتابعة السلع الغذائية، تم ضبط 19 طن من الأرز والسكر و7.5 طن زيت طعام و136 كيلو من اللانشون مجهول المصدر، بالاضافة إلى مصادرة 2 طن من السولار تم تجميعها غرض البيع فى السوق السوداء، إلى جانب ضبط 76 كرتونة زيت طعام بدون فواتير و325 شيكارة من مواد غذائية متنوعة بدون فواتير، و113 طبق من اللحوم بدون بيانات و84 كيلو من الفراخ المجمدة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

وفى مجال متابعة ومراقبة السلع غير الغذائية تحرير 4 قضايا مخالفة، حيث تم مصادرة 20 كيلو من البوتاسيوم منتهى الصلاحية بمحل لبيع المبيدات و19 طفاية احجام مختلفة و5 استيكر لدى صاحب مخزن لبيع طفايات الحريق بدون ترخيص ومجهولة المصدر وبدون فواتير.

وتحرير 16 قضية تموينية فى مجال مراقبة المخابز البلدية، وذلك لوجود مخالفات متنوعة ما بين ( إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات ـ عدم نظافة أدوات العجين ـ عدم حمل شهادة صحية ـ مخالفة مواعيد التشغيل) بما يخالف القرارات والقوانين التموينية.

وتم التحفظ على جميع المضبوطات ومصادرتها وتحويل الأمر للنيابة العامة لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة.

وأضاف محمود يوسف، أن هذه الحملات التفتيشية تأتى فى إطار إحكام الرقابة على المصانع وقمع الغش والتدليس والتلاعب بالعلامات التجارية، وضبط الأسواق والأسعار والمحلات التجارية والمطاعم ومحطات المواد البترولية، والوقوف على مدى التزامهم بالقوانين والقرارات التموينية والحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين.