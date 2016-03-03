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السفير الأمريكى: مد خدمة الصرف فى 8 قرى بأسيوط وسوهاج بالجهود المشتركة

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السفير الأمريكى: مد خدمة الصرف فى 8 قرى بأسيوط وسوهاج بالجهود المشتركة السفير الأمريكى: مد خدمة الصرف فى 8 قرى بأسيوط وسوهاج بالجهود المشتركة
قال ستيفن بيكروفت السفير الأمريكى بالقاهرة، إن المشروعات الجديدة التى يتم فيها التعاون مع محافظة أسيوط تخدم حوالى 315 ألف مواطن، وإنه من خلال الجهود المشتركة تم مد خدمة الصرف الصحى فى 8 قرى بمحافظتى أسيوط وسوهاج، بالإضافة إلى 4 قرى أخرى مستفيدة وأضاف أن الوكالة الأمريكية ساعدت فى مد خطوط مياه الشرب وتوصيل 4800 وصلة منزليه فى أسيوط، مشيرا إلى أن هذه المشروعات أتاحت أكثر من 300 ألف فرصة عمل خلال الفترات السابقة.

وأكد المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، أن المصرية مستمرة فى خطط دعم وإنشاء مشروعات البنية الأساسية فى القرى والمراكز منوهاً عن وجود 93 قرية فى أسيوط بها مشروعات للصرف الصحى جار تنفيذها تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، فضلاً عن انتهاء 4 مشروعات للصرف الصحى حالياً فى قرية بنى إدريس بمركز القوصية و3 قرى بمركز أبوتيج ليضافوا إلى القرى التى يعمل بها الصرف الصحى فى أسيوط ليصبح الإجمالى 7 قرى، منها 2 فى مركز أسيوط وقرية بمركز القوصية.

جاء ذلك خلال استقبال المحافظ، سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة ستيفن بيكروفت وشيرى كارلين مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى ، فى إطار زيارة وفد السفارة الأمريكية لمحافظة أسيوط لتفقد عدد من المشروعات التى تمولها الوكالة، وذلك بحضور المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والمهندس محمد صلاح رئيس مجلس إدارة شركة مياه أسيوط.

وأشاد محافظ أسيوط بمشروع الصرف الصحى الذى تموله الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمركز أبوتيج والذى شمل 3 قرى هى "بنى سميع – الزيرة –الاقادمة" بتكلفة إجمالية تبلغ 72 مليون جنيه ويوفر خدمة الصرف الصحى لما يقارب 50 ألف مواطن.

وعلى صعيد آخر أهدى المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط درع المحافظة للسفير الأمريكى.

ستيفن بيكروفت السفير الأمريكى بالقاهرة (1)

ستيفن بيكروفت السفير الأمريكى بالقاهرة (2)

ستيفن بيكروفت السفير الأمريكى بالقاهرة (3)

ستيفن بيكروفت السفير الأمريكى بالقاهرة (4)

ستيفن بيكروفت السفير الأمريكى بالقاهرة (5)

ستيفن بيكروفت السفير الأمريكى بالقاهرة (6)

ستيفن بيكروفت السفير الأمريكى بالقاهرة (7)


>- محافظ أسيوط يلتقى السفير الأمريكى خلال زيارته مشروعات وكالة التنمية الدولية

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