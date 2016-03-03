القبض على قاتل ربة منزل وطفليها بالغربية

تمكنت المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية اليوم، من كشف غموض واقعة مقتل ربة منزل وطفليها الجمعة الماضية بقرية كفر خضر بمركز طنطا بالغربية، بعد أن تسلل مجهول للمنزل أثناء صلاة الجمعة وقتل الأم وطفليها وفر هاربا.

ونجحت أجهزة الأمن بالمديرية فى القبض على المتهم بعد تكثيف التحريات، وتبين أنه فى العقد الرابع من العمر ويعمل سائقا لدى زوج المجنى عليها، ويقيم فى عزبة فراج بطنطا، وتسلل إلى منزل القتيلة بغرض السرقة، وعندما فوجئ بالضحايا تعدى عليهم بالضرب بواسطة آلة حادة حتى فارقوا الحياة وفر هاربا إلى الزراعات.

وتم عرضه على النيابة للتحقيق معه وستجرى النيابة معاينة تصويرية للواقعة وتمثيل المتهم للجريمة.

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