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مجلس الأمن يعد مشروع قرار لوقف ضرب المشافى فى سوريا واليمن

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مجلس الأمن يعد مشروع قرار لوقف ضرب المشافى فى سوريا واليمن مجلس الأمن يعد مشروع قرار لوقف ضرب المشافى فى سوريا واليمن

يعمل خمسة أعضاء غير دائمين فى مجلس الأمن الدولى على صياغة مشروع قرار يدين ضرب المشافى فى سوريا واليمن، وسائر المناطق التى تشهد نزاعات مسلحة.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الفضائية الخميس، عن مصادر دبلوماسية قولها أن وإسبانيا ونيوزيلندا والأوروجواى واليابان يعملون على صياغة مشروع قرار ينص على أن الهجمات على المستشفيات تنتهك القانون الدولى، ويطالب بمحاسبة مرتكبيها.

من جهتها، قالت المتحدثة باسم البعثة النيوزيلندية فى الأمم المتحدة نيكولا جارفى "نظراً لازدياد عدد هذه الهجمات، من المناسب أن يكون لدينا نص يراعى القانون الدولى ويشدد على حماية الطواقم الطبية".

وحسب منظمة "أطباء بلا حدود" فإن 63 مستشفى وعيادة تدعمها فى سوريا تعرضت العام الماضى لـ94 هجوما، كما استهدف قصف صاروخى ثلاث عيادات، على الأقل، تابعة للمنظمة ذاتها فى اليمن، وأكد المدير التنفيذى لـ"أطباء بلا حدود" جايسن كون أن منظمته تدعم مبادرة الدول الخمس.

وقال "ليست لدينا أية أوهام، مشروع القرار يجب أن يندد بمنحى مقلق للغاية، لكنه وحده لن يغير هذا المنحى"، وحسب دبلوماسيين، فإن مشروع القرار قد يطرح أمام مجلس الأمن الأسبوع المقبل.
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