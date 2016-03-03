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بالصور..«محمد سعد» يستضيف«علا غانم » برابع حلقات «وش السعد» غدا

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بالصور..«محمد سعد» يستضيف«علا غانم » برابع حلقات «وش السعد» غدا بالصور..«محمد سعد» يستضيف«علا غانم » برابع حلقات «وش السعد» غدا

يستضيف الفنان محمد سعد  في رابع حلقات “المسرح – البرنامج” الكوميدي الساخر “وش السعد” ، النجمة علا غانم  ،وذلك فى التاسعه ونصف مساء غدا الجمعه 4مارس.

علا تؤدى مع سعد مشهد تمثيلي كوميدي ساخر من داخل أحد مكاتب البريد في إحدي القري النائية، وذلك فى محاكاة للفيلم  الشهير”البوسطجى” للفنان الراحل شكرى سرحان

يشارك في كتابته فريق من الشباب، تحت إشراف الكاتب والمؤلّف سامح سر الختم، ويخرجها تلفزيونياً سامح عبد العزيز، بينما يقوم بإخراجها مسرحياً الفنان أشرف زكي والمخرج هشام عطوة.، ،ويشارك في تمثيل الحلقات هشام إسماعيل، سامية الطرابلسي، وحسن عبد الفتاح.

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