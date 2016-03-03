أخبار عاجلة

مرتضى منصور يفتح النار على الألتراس وأحمد سليمان -
مؤمن سليمان يعلن تشكيلة سموحة أمام بيدفيست -
كأس الكونفدرالية: لقاء مع د. علي الطرابيلي رئيس بعثة المصري في أوغندا -
كأس الكونفدرالية: توقعات الجماهير من بورسعيد لمباراة كمبالا والمصري -
كأس الكونفدرالية: تشكيل سموحة والتحديات التي تواجهه أمام بيدفيست في ذهاب دور الـ 32 بالكونفدرالية -
ضبط شخص بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين بزعم بيع أراضي -
بالصور.. تعرف على مدينة "القطط" في تركيا -
فنانة مصرية تشارك إيلي صعب في الموسم الثاني من "بروجيكت رانواي" -
كأس الكونفدرالية: لقاء مع مي طه سفير مصر في أوغندا حول استقبال النادي المصري قبل مواجهة كمبالا سيتي -
كأس الكونفدرالية: وجهات نظر نجوم نادي سموحة للقاء بيدفيست -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

تقرير: أكثر من 100 ألف نازح من جبل "المرة" بدارفور

Google+ Print
تقرير: أكثر من 100 ألف نازح من جبل "المرة" بدارفور تقرير: أكثر من 100 ألف نازح من جبل "المرة" بدارفور

كشف تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية للشرق الأوسط (أوتشا) أن أكثر من 100 ألف مدنى نزحوا من جبل "المرة" بدارفور منذ منتصف يناير الماضى نتيجة للأعمال العدائية المتزايدة بين القوات المسلحة السودانية وفصيل عبد الواحد من جيش تحرير السودان، مشيرا إلى إمكانية زيادة أعداد النازحين مع استمرار الأعمال القتالية.

وأشار التقرير إلى أن أكثر من 85 ألف شخص نزحوا منذ 21 فبراير الماضى إلى ولاية شمال دارفور أغلبهم من النساء والأطفال، بينهم 63 ألف لجوا لقاعدة بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقى (اليوناميد) بدارفور، موضحا أنه تم توفير المساعدات الإنسانية من المواد الغذائية ومأوى ومياه غيرها، إلا أن هناك حاجة متزايدة للمساعدات.

ولفت التقرير إلى أن استمرار الأعمال العدائية فى وسط دارفور حالت دون التأكد من أعداد النازحين، فيما تشير تقديرات إلى أن هناك 2.750ألف نازح فى ولاية وسط دارفور.

وأوضح التقرير أن منظمات الإغاثة تقدمت بطلب للسلطات فى جنوب دارفور فى 11 فبراير للسماح بدخول بعثة إلى مدينة كاس للتأكد من أعداد النازحين من جبل المرة وتقدير احتياجاته.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية

برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية

بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك

بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك