بدء اجتماع الدورة الـ45 لمجلس وزراء الصحة العرب برئاسة موريتانيا

بدأت صباح الخميس، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة الوزارية الـ45 لمجلس وزراء الصحة العرب برئاسة موريتانيا خلفا للمغرب ومشاركة وزراء الصحة العرب ومن يمثلونهم، ورأس وفد مصر وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد الدين.

ويناقش المجلس على مدى يوم واحد 17 بندا تتضمن عددا من قضايا العمل العربى المشترك فى المجال الصحى، وفى مقدمتها دراسة أثر اللاجئين السوريين على القطاع الصحى فى الدول العربية المستضيفة، بالإضافة إلى مناقشة مقترحات مقدمة من وزارات الصحة فى (فلسطين والجزائر والكويت والعراق والمغرب).

كما يناقش المجلس الملف الصحى، الذى سيعرض على القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية، وموضوع التشريعات الصحية وتحسين صحة الأمهات واليافعات والأطفال فى المنطقة العربية، وبندا حول الصحة النفسية والوقاية وعلاج الإدمان والدعم الاجتماعى، والاستراتيجية العربية لمكافحة الإيدز 2014- 2020.

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