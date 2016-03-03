مقتل شخصين فى انفجار لغمين ببنغازى

لقى عنصران من الهندسة العسكرية بليبيا مصرعهما وأصيب آخر جراء انفجار لغمين بالحى الجامعى بمدينة بنغازى. وقال سراج الطيرة الناطق الرسمى باسم الهندسة العسكرية الليبية سراج الطيرة فى تصريح له اليوم أن اثنين من أفراد الهندسة العسكرية هما المتطوع شادى الزيانى والعريف عبد الناصر حسين، استشهدا وأصيب آخر، بعد انفجار لغمين بالحى الجامعى أثناء تفكيكهما ببنغازى.

وأضاف الطيرة، أن جثمانى الشهيدين نقلا لمستشفى المدينة، لافتا إلى أن الجندى الجريح إصابته خفيفة وقدمت له الإسعافات الأولية.

وأوضح أنه تم تكليف الهندسة العسكرية بمعالجة الألغام المزروعة بالمناطق المحررة من قبل الجيش الليبى، منها الحى الجامعى ببنغازى.

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