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موظف بشركة يستولى على 200 ألف جنيه و81 ألف دولار ويدعى سرقته بالنزهة

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موظف بشركة يستولى على 200 ألف جنيه و81 ألف دولار ويدعى سرقته بالنزهة موظف بشركة يستولى على 200 ألف جنيه و81 ألف دولار ويدعى سرقته بالنزهة
لجأ مندوب تخليص جمركى بشركة بلاستيك إلى اختلاق واقعة السطو المسلح عليه، وهو فى طريقه لتوريد مبلغ 200 ألف جنيه و81 ألف دولار إلى شركة فى سيتى ستارز، بقصد الحصول على الأموال لنفسه، إلا أن رجال مباحث النزهة كشفوا حقيقة الواقعة واعترف باختلاق واقعة سرقته للاستيلاء على الأموال لرغبته فى إقامة مصنع لصناعة البلاستيك.

تلقى رجال مباحث قسم شرطة النزهة بلاغا من "اليشع. ن. ظ" 25 سنة، محام، ومقيم المطرية وكيلاً عن "ماجد ح إ" 47 سنة، صاحب شركة الرومانى للبلاستيك، والذى أفاد بأنه منذ أيام تسلم "حازم ع ن" 32 سنة، مندوب تخليص جمركى بالشركة، ومقيم القليوبية، مبلغ 200 ألف جنيه، و81 ألف دولار من مقر الشركة لتوريدها إلى شركة سيف مارين بسيتى الكائنة بمول ستارز، مستقلاً سيارة ملاكى ملك الشركة، وعقب مغادرته للشركة لم يقم بتسليم المبلغ للشركة، وتبين غلق هاتفه المحمول.

وعقب أيام من تحرير المحضر، حضر المبلغ وبصحبته المندوب المتغيب وقرر أنه أثناء سيره بسيارة الشركة أعلى كوبرى الشيراتون أستوقفه 4 أشخاص مجهولين وبحوزتهم أسلحة نارية وقاموا باقتياده بالسيارة إلى مدينة طنطا، وقاموا بتركه هناك واستولوا على السيارة وما بداخلها من مبالغ مالية وحضر للإبلاغ .

ومن خلال التحريات تبين عدم صحة الواقعة وبإعادة مناقشته وتضييق الخناق عليه عدل عن أقواله، وقرر اختلاقه الواقعة واستيلائه على المبلغ لرغبته فى إقامة مصنع لصناعة البلاستيك، وتم بإرشاده ضبط المبلغ المستولى عليه بمنزله، كما أرشد عن السيارة بمكان تخليه عنها بدائرة قسم شرطة السلام أول، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم إحالته للنيابة التى تولت التحقيق.


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