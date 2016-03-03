الداخلية تضبط 24 قضية معاكسات و161 متسولا وقضيتى إتجار بالبشر

تمكنت مباحث الأحداث بوزارة الداخلية من ضبط (1754) بائعا متجولا بدون ترخيص و(161) قضية تسول لبالغين و24 قضية معاكسات.إعلان - Ads إعلان - Ads
- بتر إصبع أمين شرطة أصيب أثناء ضبطه شخصا يتسول داخل قطار فى أسيوط
وتم ضبط مرتكبى (12) جناية متنوعة (64) قضية مخدرات وضبط (137) قضية سرقات وقضيتين إتجار بالبشر وتم تنفيذ (62) حكم جناية أحداث و(398) حكم جنحة أحداث.
وأمر اللواء محمود فاروق مساعد وزير الداخلية مدير مباحث الاحداث باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة وتواصل الإدارة جهودها لضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية.
- بتر إصبع أمين شرطة أصيب أثناء ضبطه شخصا يتسول داخل قطار فى أسيوط
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