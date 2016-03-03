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مرشحون سابقون فى طلخا يفتحون مقراتهم استعدادا للانتخابات على مقعد عكاشة

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مرشحون سابقون فى طلخا يفتحون مقراتهم استعدادا للانتخابات على مقعد عكاشة مرشحون سابقون فى طلخا يفتحون مقراتهم استعدادا للانتخابات على مقعد عكاشة
بدأ عدد من المرشحين السابقين فى دائرة طلخا ونبروة بمحافظة الدقهلية، فتح المقرات الانتخابية مرة أخرى، وذلك بعد إعلان مجلس النواب إسقاط عضوية النائب توفيق عكاشة اليوم.

وأعلن كل من اللواء جمال عبد الظاهر النائب السابق خوضه الانتخابات على المقعد الشاغر بالدائرة، كما أعلن أيضا أبو النجا المرسى عن خوضه للانتخابات بالدائرة فور إعلان فتح باب الترشح على مقعد توفيق عكاشة، فيما أكد إبراهيم أنور بدر خوضه السباق الانتخابى.

وضمت قائمة النواب أيضا محمد ناجح محمد الشورى، والذى أعلن لعدد من المقربين له عزمه الترشح للانتخابات والمشاركة فى المنافسة على مقعد الدائرة.

وفى المقابل رفض أنصار توفيق عكاشة ترشحه مرة ثانية بالدائرة، وأكدوا أنهم سوف يسقطونه شعبيا، فيما سادت حالة من الفرح داخل دائرة طلخا ونبروة عقب التصويت بإسقاط عضوية توفيق عكاشة.


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