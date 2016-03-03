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انقطاع الكهرباءعن مدينة بنى سويف الجديدة اليوم وغدا

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انقطاع الكهرباءعن مدينة بنى سويف الجديدة اليوم وغدا انقطاع الكهرباءعن مدينة بنى سويف الجديدة اليوم وغدا
أعلن قطاع كهرباء بنى سويف، عن فصل التيار الكهربائى اليوم وغدا الجمعة عن مدينة بنى سويف الجديدة شرق النيل والمنطقة الصناعية "بالتناوب"، وذلك لتدعيم محطة محولات شرق النيل، من خلال تغيير محول رئيسى قدرة 25 ميجا فولت أمبير "جهد 66/22"، وتركيب محول جديد بقدرة 40 ميجا فولت أمبير بذات الجهد.

وأشار بيان أصدرته العلاقات العامة للمحافظة إلى فصل التيار الكهربائى من الثامنة صباحاً لحين الانتهاء من تركيب المحول الرئيسى الجديد، لمواجهة الزيادة فى الأحمال شرق النيل.


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