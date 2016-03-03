لأول مرة..3 آلاف رأس ماشية من الصومال لبيع اللحوم بأسعار مخفضة

قال الدكتور سيد جاد المولى، رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطرى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إن محاجر الهيئة تستقبل ولأول مرة،اليوم الخميس 3000 رأس من الجمال الحية ذبيح فورى قادمة من الصومال تصل عبر ميناء الادبية بالسويس،تنطبق عليها جميع الاشتراطات البيطرية المصرية، تطرح بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة، مؤكدا أن هناك لجان بيطرية مشكلة من قبل الهيئة فحصت شحنات الجمال وأعطتها التحصينات اللازمة،قبل شحنها إلى مصر

وأكد رئيس الحجر البيطرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه سيكون فى استقبال أولى شحنات الجمال الحية الصومالية التى تصل فى تمام الساعة الواحدة ظهر اليوم الخميس، عبر ميناء الأدبية بالسويس، يرافقه وزير الثروة الحيوانية الصومالى، ورئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية المصرى، ورئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة المصرى، مشيرا إلى أن الجمال المستوردة، خضعت لجميع عمليات الكشف والتحصين البيطرى بدولة المنشأ وتحت إشراف بيطرى مصرى كامل، للتأكد من خلوها من الأمراض الوبائية المعدية قبل شحنها إلى مصر.

وأكد مصدر مسئول بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع "،أنه من المتوقع، أن يرافق الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وزير الثروة الحيوانية الصومالى وعدد من مسئولى وزارة الزراعة، استقبال شحنة الجمال الواردة من الصومال القادمة عبر ميناء الأدبية بالسويس، توطيدا للعلاقات التجارية بين البلدين، بعد استئناف الاستيراد منذ 20 عاما، وذلك بعد إلغاء زيارته إلى محافظة القليوبية لفتح مجزر آلى وتفقد بعض المشروعات التنموية الزراعية.

كانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، قد وقعت مع وزارة الثروة الحيوانية والمراعى بالصومال،اتفاقية تجارية وبروتوكول تعاون لتنفيذ برنامج عمل استراتيجى مشترك لتنظيم عملية تصدير الماشية الصومالية، لتنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية الصومالية بشقيها التجارى والاستثمارى بما يعود بالنفع على مواطنى البلدين وتفعيلا لمذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الزراعة فى مصر ووزارة الثروة الحيوانية والمراعى والغابات بالصومال الفيدرالية.

يأتى ذلك فى إطار دعم أواصر الصداقة بين مصر والدول العربية والإفريقية الشقيقة، وتفعيلا لمذكرات التفاهم الموقعة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصومال الفيدرالية فى مجالات الزراعة واستيراد وتصدير وعبور المواشى واللحوم، والاستزراع السمكى والصيد البحرى، وإنشاء مزرعة نموذجية مشترك، بالإضافة إلى قيام الجانب المصرى بوضع برنامج لتسمين الماشية الصومالية بإرسال الأعلاف المطلوبة من مصر إلى الصومال، كما سيتم بيع اللحوم الصومالية بأسعار وجودة مناسبة من خلال المنافذ المختلفة والمنتشرة بكل المحافظات.

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