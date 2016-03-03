وضع أعضاء بـ"حازمون" انضموا لتنظيم داعش على قوائم الترقب

خاطبت الجهات القضائية المختصة، الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية اليوم، لوضع أعضاء بحركة "حازمون" صادر ضدهم قرارات بالضبط والإحضار على ذمة قضايا فى مصر ، على قوائم ترقب الوصول بالمطارات والموانئ، نظر لهروبهم خارج البلاد والتحاقهم بتنظيم "داعش".

ومن بين أعضاء الحركة المطلوبين لدى السلطات المصرية، 5 متهمين وردت أسماؤهم فى قضية حصار محكمة مدينة نصر، المحال على ذمتها حازم صلاح أبو إسماعيل، و17 آخرين، للمحاكمة الجنائية، كشفت تحريات الأجهزة الأمنية عن التحاقهم بالمجموعات المسلحة التابعة لتنظيم "داعش" فى سوريا، عقب هروبهم خارج البلاد.

والمتهمون هم كل من: عبد الحليم رشاد أحمد مشرف، 26 سنة يعمل "باحث"، ومصطفى هانى عبد البارى محمد، 29 سنة مهندس كهرباء وعلى أحمد عبد السلام منصور، بكالوريوس هندسة، وشريف محسن يوسف الحبال، مهندس كهرباء.

فضلا عن، إسلام يكن على خميس، الشهير بـ"أبو سلمة يكن"، المتهم أيضا فى أحداث حصار محكمة مدينة نصر، الذى ترددت أنباء عن وفاته فى عملية انتحارية نفذها لصالح تنظيم داعش الإرهابى فى سوريا.

كان المستشار محمد رأفت حماد، قاضى التحقيق بمحكمة شمال القاهرة، أصدر قرارا بإحالة حازم صلاح أبو إسماعيل، وممدوح إسماعيل، عضو مجلس الشعب السابق، وعبد الرحمن عز، والقيادى السلفى خالد حربى، و14 آخرين، للمحاكمة الجنائية، من بينهم 10 هاربين على رأسهم المتهمين الخمسة المطلوب ضبطهم وإحضارهم، لتورطهم فى أحداث حصار محكمة مدينة نصر، التى وقعت فى 19 ديسمبر 2012 إبان فترة حكم الرئيس الأسبق محمد مرسى.

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