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الداخلية: نلاحق المتورطين فى قتل رئيس مباحث شبرا الخيمة

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الداخلية: نلاحق المتورطين فى قتل رئيس مباحث شبرا الخيمة الداخلية: نلاحق المتورطين فى قتل رئيس مباحث شبرا الخيمة
صرح مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية باستشهاد الرائد مصطفى لطفى محمد عبدالكريم "رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة" وإصابة كل من النقيب أحمد محمد عبدالعليم، والرقيب وائل أحمد زكى أحمد "من قوة مباحث القسم" بطلقات نارية.. إثر تبادل لإطلاق النيران مع اثنين من العناصر الإجرامية الخطرة والمطلوب ضبطهما فى عدد من الأحكام الجنائية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط مرتكبى الواقعة والأسلحة المستخدمة، ونعت وزارة الداخلية ببالغ الحزن شهيد الواجب، داعين المولى عز وجل أن يتغمده برحمته الواسعة.

ووجه اللواء مجدى عبد الغفّار وزير الداخلية بتوفير كافة أوجه الرعاية لأسرة الشهيد وللمصابين من رجال الشرطة.
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