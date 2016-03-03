"الداخلية": جنازة عسكرية لرئيس مباحث شبرا الخيمة فى مسقط رأسه بأشمون

أكد مصدر بوزارة الداخلية تشييع جثمان الرائد مصطفى لطفى محمد عبد الكريم، رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، الذى استشهد فى تبادل لإطلاق النار مع اثنين من العناصر الإجرامية الخطرة والمطلوب ضبطهم فى عدد من الأحكام الجنائية، فى جنازة عسكرية بمسقط راْسه بقرية شنشور دائرة مركز أشمون محافظة المنوفية.

ونعت وزارة الداخلية، ببالغ الحزن، شهيد الواجب، داعية المولى عز وجل أن يتغمده برحمته الواسعة.

> ووجه اللواء مجدى عبد الغفّار، وزير الداخلية، بتوفير كافة أوجه الرعاية لأسرة الشهيد وللمصابين من رجال الشرطة.

- مدير أمن القليوبية:رئيس مباحث شبرا ثان استشهد أثناء ضبط محكوم عليه بالإعدام

>