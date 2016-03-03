أخبار عاجلة

مرتضى منصور يفتح النار على الألتراس وأحمد سليمان -
مؤمن سليمان يعلن تشكيلة سموحة أمام بيدفيست -
كأس الكونفدرالية: لقاء مع د. علي الطرابيلي رئيس بعثة المصري في أوغندا -
كأس الكونفدرالية: توقعات الجماهير من بورسعيد لمباراة كمبالا والمصري -
كأس الكونفدرالية: تشكيل سموحة والتحديات التي تواجهه أمام بيدفيست في ذهاب دور الـ 32 بالكونفدرالية -
ضبط شخص بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين بزعم بيع أراضي -
بالصور.. تعرف على مدينة "القطط" في تركيا -
فنانة مصرية تشارك إيلي صعب في الموسم الثاني من "بروجيكت رانواي" -
كأس الكونفدرالية: لقاء مع مي طه سفير مصر في أوغندا حول استقبال النادي المصري قبل مواجهة كمبالا سيتي -
كأس الكونفدرالية: وجهات نظر نجوم نادي سموحة للقاء بيدفيست -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة

مشروب طبيعى يخلصك من دهون البطن اثناء النوم وفى فترة بسيطة .

  • الصحة
  • 52
Google+ Print
مشروب طبيعى يخلصك من دهون البطن اثناء النوم وفى فترة بسيطة . مشروب طبيعى يخلصك من دهون البطن اثناء النوم وفى فترة بسيطة .

مشكلة السمنة باتت من المشاكل التى تؤرق الكثيرين ، لما قدد تسببه من امراض كثيرة ، اضف الى ذلك المظهر العام للجسم خاصة للنساء ومن يبحثن عن جسم رشيق.

وللتخلص من تراكم الدهون خاصةً دهون البطن قد يسلك البعض الطريق التقليدي وهو ممارسة الالعاب الرياضية   او اللجوء الى الانظمة الغذائية ذات السعرات الحرارية المنخفضة ،ولكن بالرغم من ان هذه الطرق اثبتت فاعليتها ونجاحها ، الا اننا  قد نفشل في تطبيقها بسبب ضعف الارادة .

من خلال هذا المشروب المكون من مكونات طبيعية سنتمكن من حرق الدهون  المتراكمة حول البطن بدون ادنى مجهود ،فقط ما عليك الا ان تتناول منه كوباً قبل الخلود الى النوم بساعتين .

 

حيث تعتمد فكرة عمل هذا المشروب على قدرة الجسم على حرق كميات كبيرة من الدهون اثناء النوم وهذا المشروب يعمل على زيادة معدل الحرق .

 

يتكون هذا المشروب من ملعقة واحدة من العسل الطبيعي  وملعقة من الشاي الاخضر  وملعقة  من القرفة بالإضافة الى عصير عدد 2 ليمونة واخيراً ملعقة من مطحون الزنجبيل .

 

طريقة تحضيره تتلخص فى اضافة كلاً من القرفة والزنجبيل والشاي الاخضر فى مقدار كوب كبير من الماء ويوضع على النار حتى يغلى جيدا ويترك حتى يبرد ثم يضاف اليه العسل وعصير الليمونتين ويقلب جيدا ويتناول منه كوباً قبل النوم بساعتين .

 

تجدر الاشارة الى ان المكونات الطبيعية لهذا المشروب تعمل على تنشيط الجسم لحرق المزيد من الدهون لاحتوائها على مشتقات الفينولات .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك

اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم