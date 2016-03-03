مشروب طبيعى يخلصك من دهون البطن اثناء النوم وفى فترة بسيطة .

مشكلة السمنة باتت من المشاكل التى تؤرق الكثيرين ، لما قدد تسببه الدهون من امراض كثيرة ، اضف الى ذلك المظهر العام للجسم خاصة للنساء ومن يبحثن عن جسم رشيق.

وللتخلص من تراكم الدهون خاصةً دهون البطن قد يسلك البعض الطريق التقليدي وهو ممارسة الالعاب الرياضية او اللجوء الى الانظمة الغذائية ذات السعرات الحرارية المنخفضة ،ولكن بالرغم من ان هذه الطرق اثبتت فاعليتها ونجاحها ، الا اننا قد نفشل في تطبيقها بسبب ضعف الارادة .

من خلال هذا المشروب المكون من مكونات طبيعية سنتمكن من حرق الدهون المتراكمة حول البطن بدون ادنى مجهود ،فقط ما عليك الا ان تتناول منه كوباً قبل الخلود الى النوم بساعتين .

حيث تعتمد فكرة عمل هذا المشروب على قدرة الجسم على حرق كميات كبيرة من الدهون اثناء النوم وهذا المشروب يعمل على زيادة معدل الحرق .

يتكون هذا المشروب من ملعقة واحدة من العسل الطبيعي وملعقة من الشاي الاخضر وملعقة من القرفة بالإضافة الى عصير عدد 2 ليمونة واخيراً ملعقة من مطحون الزنجبيل .

طريقة تحضيره تتلخص فى اضافة كلاً من القرفة والزنجبيل والشاي الاخضر فى مقدار كوب كبير من الماء ويوضع على النار حتى يغلى جيدا ويترك حتى يبرد ثم يضاف اليه العسل وعصير الليمونتين ويقلب جيدا ويتناول منه كوباً قبل النوم بساعتين .

تجدر الاشارة الى ان المكونات الطبيعية لهذا المشروب تعمل على تنشيط الجسم لحرق المزيد من الدهون لاحتوائها على مشتقات الفينولات .

شبكةعيونالإخبارية

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