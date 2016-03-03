أطعمة إذا أكلتها صباحا و يوميا سوف تفقد الكثير من وزنك

في البداية يجب أن نعلم أن مشكلة زيادة الوزن و الدهون هي مشكلة تواجه العديد من البشر في الوقت الحالي و الذين يسعون بكافة الطرق من أجل الحصول على جسم رشيق و التخسيس و على ذلك يتبعون العديد من الأنظمة الغذائية أو التمارين الرياضية أو حبوب التخسيس و لكن قالت مجلة “Health Food House” أنه ربما يكون الأمر أسهل الآن مع وجود طرق طبيعية و وجبات في استطاعها تدمير الدهون و إنقاص الوزن بسهولة نسبيا و للحصول على صحة أفضل.

أطعمة

و قالت الدراسة أنه يعد الشوفان هو أفضل طعام على الإطلاق من أجل إنقاص الوزن و الحصول على جسم رشيق حيث قالت المجلة أن الشوفان يحتوي على العديد من المعادن الضرورية و التي يحتاجها الجسم طوال اليوم و ذلك لأن الإفطار وجبة أساسية و قالت المجلة أنه أضافه إلى فوائد الشوفان إلا أنه يعمل على الشعور بالشبع لفترات طويلة.

و يفضل أكل الشوفان مع حبوب الذرة و أن يكون هناك طعام صحي بجانبه مثل البيض المسلوق من أجل توفير مصدر جيد للبروتين و الفيتامين و قالت المجلة أنه يجب الانتباه إلى شرب المياه و ذلك لأن المياه من أفضل أساليب التخسيس على الإطلاق و عدم إيصال الجسم إلى مرحلة الجفاف أو العطش و على ذلك يجب أكل تلك الأطعمة يوميا و خاصة في الفطور.

شبكةعيونالإخبارية

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