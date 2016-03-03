هذا ما يحدث لك حين تتناول ملعقتين صغيرتين من مسحوق الكمون!

الكمون له فوائد كبيرة ورائعة لصحة الإنسان فهو يعالج كثير من الأمراض التي تصيب الإنسان فمن أهم هذه الأمراض السمنة التي تؤدى إلى حدوث كثير من المشاكل البدنية والصحية فالسمنة تعمل على تعطيل وظائف الكبد وأيضا القلب ولكن الكمون يعمل على التخلص من هذا مرض السمنة ويعالج أيضا الانتفاخات التي تصيب المعدة وأكدت ( صحة اون لاين ) أن الكمون هو نبات طبيعي له فوائد عديدة لصحة جسم الإنسان وهو معروف من قديم الزمان وخصوصا عند الرومانيين كان يستخدمونه بشكل دائم لفوائده العديدة ولطعمه الشهي في الأكلات اليومية وأيضا لأنه يعالج مشاكل المعدة والانتفاخ.

لعلاج هذه المشكلة (السمنة) .

علينا بتلك الوصفة العلاجية :

1_ 2 ملعقة من مسحوق الكمون او زهرة الكمون ونقوم بتركه في قليل من المياه وتركه لمدة 15 دقيقة ثم نتناوله

لابد من عدم الإفراط في استخدام الكمون لأنه قد يكون سام أحيانا للجسم إذا تم الإكثار منه ولكنه يحتوى على عناصر مضادة للأكسدة تسمى ( الفلافونيدات وافيسوفلافون ) وقد تساعد هذه المادة على حماية الجسم من إصابته بأمراض عديدة ومن أهم هذه الأمراض هو مرض السرطان اللعين ولكن هناك اختلاف بين العلماء حول هذا الأمر

حيث أن الدراسات الحديثة قد أثبتت أن الكمون الأسود يقاوم الخلايا السرطانية اللعينة ويحاربها بشكل كبير وهناك العديد من الأبحاث التي تجرى الآن عن كيفية استخدام الكمون لمحاربة السرطان.

شبكةعيونالإخبارية

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