إلغاء اليوم الدراسى بمدرسة ابتدائى فى أسيوط بعد انهيار منزل بجوارها

انهارعقار قديم غير مأهول بالسكان صباح اليوم دون إصابات بأسيوط.

كان اللواء عبد الباسط دنقل مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من رئيس مباحث مركز شرطة أول أسيوط، يفيد وصول بلاغ من الأهالى بانهيار عقار قديم غير مأهول بالسكان بشارع ثابت دائرة القسم دون وقوع وفيات أو إصابات، وبالانتقال والدفاع المدنى والإسعاف تبين انهيار منزل قديم، وصادر له قرار إزالة وغير مأهول بالسكان.

ولم يسفر الحادث عن وقوع وفيات أو إصابات، وجارى رفع الأنقاض وتسيير حركة المرور وتحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وأمر عبد الفتاح أبو شامة وكيل وزارة التربية والتعليم، بإلغاء اليوم الدراسى بمدرسة الأهلية الابتدائية وذلك خشية على الطلاب، نظرا لوقوع المدرسة بجوار المنزل المنهار، وتعطل حركة السير وخشية حدوث تأثير على المدرسة جراء الانهيار على أن تستأنف الدراسة يوم السبت المقبل.

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