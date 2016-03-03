فتاة فلسطينية تطعن شرطيا إسرائيليا وتصيبه بجروح طفيفة

> قالت الشرطة الإسرائيلية إن فتاة فلسطينية فى الرابع عشرة طعنت شرطيا إسرائيليا فى قرية بالضفة الغربية فأصابته بجروح طفيفة.

وذكرت الشرطة أن الحادث وقع اليوم الخميس بينما كان رجال الشرطة يعيدون توجيه حركة السير حول شجرة سقطت على طريق سريع فى قرية العوجة الفلسطينية فى غور الأردن بالضفة الغربية.

>وأضافت أن الفتاة طعنت شرطيا فى الكتف ليركض الشرطى خلفها ويلقى القبض عليها من دون إطلاق رصاص.

وكانت طلقات رصاص قد أطلقت فى وقت سابق على سيارة شرطة قرب مستوطنة يهودية فى الضفة الغربية، مما أدى إلى إصابة شرطى بجروح طفيفة. وتمشط القوات المنطقة بحثا عن مطلق النار.

وهاتان هما أحدث واقعتين فى العنف المندلع بين الفلسطينيين والإسرائيليين منذ خمسة أشهر.

>