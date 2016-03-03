استئناف الملاحة البحرية بميناء السخنة بالسويس

أعلنت هيئة مواني البحر الأحمر إعادة فتح ميناء السخنة أمام حركة الملاحة البحرية بعد اغلاقة بسبب العواصف الترابية والرياح.

وقال عبد الرحيم مصطفي، المتحدث الأعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر فى بيان اليوم، إنه تم إعادة فتح ميناء السخنة المخصص لنقل الحاويات، وأن حركة دخول وخروج السفن والبضائع بالميناء حاليا منتظمة.

وأشار مصطفي إلي إنتظام الملاحة البحرية بجميع مواني السويس الأخري وهي مواني " الأدبية وبورتوفيق والزيتيات"، كما توجد غرفة عمليات بهيئة مواني البحر الأحمر تعمل طوال الـ 24 ساعة لتابعة أستقرار الأحوال الجوية.