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مصرع سائق أسفل عجلات قطار القاهرة - طنطا فى المنوفية

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مصرع سائق أسفل عجلات قطار القاهرة - طنطا فى المنوفية مصرع سائق أسفل عجلات قطار القاهرة - طنطا فى المنوفية
لقى سائق بقرية البرانية التابعة لمركز اشمون بمحافظة المنوفية مصرعه، وذلك إثر سقوطه أسفل قطار القاهرة- طنطا أمام محطة شنوان على شريط السكة الحديد، نتيجة اختلال توازنة وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير امن المنوفية، اخطارا من الرائد محمود سعد رئيس مباحث مركز شبين الكوم يفيد من مصرع أشرف محمد عبد الهادى 54 سائق مقيم البرانية بمركز اشمون وذلك إثر سقوطه أسفل قطار القاهرة- طنطا أمام محطة شنوان نتيجة اختلال توازنة وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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مصر 365