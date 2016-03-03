القبض على عاطل بحوزته كيلو هيروين بالقصاصين فى الإسماعيلية

تمكنت مباحث مركز القصاصين بالإسماعيلية من القبض على عاطل بحوزته كيلو هيروين بقصد الإتجار.

وتلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية إخطاراً من اللواء محمود خليل مدير مباحث الإسماعيلية بقيام الرائد محمود على رئيس مباحث القصاصين ومعاونيه النقباء هانى الغندور ومصطفى جبر ومحمد سعد ومحمود عبد اللطيف معاونى المباحث بالقبض على المتهم "محمد. س. س" 26 سنة عاطل مقيم بجفجافة شمال سيناء أثناء قيادته السيارة رقم "28375 ملاكى الإسماعيلية، وبتفتيشها تم العثور على 4 قوالب من مخدر الهيوين، وزنت ما يقرب من كيو جرام ومبلغ مالى وتليفون محمول.

وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ومن ناحية أخرى، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع شرطة المسطحات المائية والبيئة من ضبط سيارتين محملتين بـ16 طن أعلاف سمكية مجهولة المصدر.

وتلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية إخطاراً من اللواء محمود خليل مدير المباحث الجنائية يفيد بقيام العميد إيهاب عبد الله مأمور قسم المسطحات المائية والبيئة بضبط السيارة رقم "7183 ط ع ى" قيادة "السيد .ل" 32 سنة سائق مقيم بالمنزلة ــ الدقهلية، محملة بكمية كبيرة من علف الأسماك مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الزراعة، بلغت حوالى ( 8 طن)، والسيارة رقم" 8195 د أ ج" قيادة "نسيم. ع" 42 سنة سائق مقيم بالمنزلة ــ الدقهلية، محملة بكمية كبيرة من علف الأسماك مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الزراعة بلغت حوالى ( 8 أطنان).

وبعرض المضبوطات على اللجنة المُختصة أفادت بأنها مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات، كما تم أخذ عينات من المضبوطات لتحليلها بالمعامل المركزية بوزارة الزراعة بمعرفة اللجنة، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحررت لهما المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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