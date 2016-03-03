ضبط موظف و4 سيدات انتحلوا صفة مسئولين بشركة رش مبيدات لسرقة المواطنين ببنها

ضبطت أجهزة الأمن بالقليوبية اليوم الخميس، موظفا و4 سيدات، لانتحالهم صفة مسئولين بشركة البركة لرش المبيدات الحشرية ببنها لسرقة المواطنين.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية، إخطارا بالواقعة من العقيد هشام فكرى رئيس قسم مباحث الأموال العامة بالمديرية والمقدم عبد العظيم محمد رئيس مباحث إدارة المرور، يفيد بتلقيهم بلاغا من "محمد. ع.ف.ح 18 سنة" طالب بالثانوى العام، يفيد أنه حال تواجده بالشقة رفقة زوجة شقيقه فوجئ بـ 4 سيدات قمن بالطرق على باب الشقة محل سكنهم وأخبروهما أنهن تابعات لشركة البركة لرش المبيدات الحشرية فسمح لهم بالدخول للمنزل.

وعقب نزول السيدات من المنزل فوجئ بسرقة مبلغ ( 1500 دينار عراقى – 160 درافين أوكرانى – 2830 جنيه مصرى)، فقام بالنزول فى محاولى للإمساك بهن، إلا أنه لم يتمكن من ذلك، وقام بالتقاط أرقام اللوحة الخلفية للسيارة التى قمن باستقلالها، وتحمل رقم 1982 أ هـ ماركة شاهين بيضاء اللون.

وقام الضباط بإخطار إدارة شرطة النجدة والأكمنة الثابتة والمتحركة بالمديرية بأوصاف وأرقام السيارة ومستقليها، وتم غلق جميع المنافذ بالمديرية وتنشيط جميع الأكمنة الحدودية حتى أمكن ضبط السيارة بناحية ميدان وابور الثلج – دائرة قسم أول بنها ومستقليها كل من "كمال. ع.ب 41 سنة " موظف بالمعاش، و"نجوى م.غ.ا 28 سنة" ربة منزل، و"كاملة. ع.ب 38 سنة" ربة منزل ، والسابق اتهامها فى القضية رقم 2447 جنح قسم أول أكتوبر لسنة 2010 – نصب وبحوزتهم المبلغ المالى المستولى عليه.

وبمواجهة المتهمين المضبوطين اعترفوا بارتكاب الواقعة بالاشتراك وكل من "عزيزة. م.غ.م 28 سنة" عاملة رش مبيدات والسابق اتهامها فى القضية رقم 6567 جنح قسم أول شبرا الخيمة لسنة 2013 سرقة متجر ، و"هيام .م.ا.ف 37 سنة" عاملة رش مبيدات ، والسابق اتهامها فى 2 قضية نصب آخرهما القضية رقم 7619 جنح قسم الزيتون لسنة 2011 – نصب.

وبتتبع خط سير هروبهم تمكن ضباط مباحث القسم من ضبطهما وبحوزتهما أدوات الرش و3 هواتف محمول، وبمواجهتهما اعترفتا بارتكاب الواقعة، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفتا على المتهمين والمضبوطات.

وكلفت إدارة البحث الجنائى بتطوير مناقشة المتهمين للوقوف على حجم نشاطهم الإجرامى ، وجارى تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة للتحقيق .

>