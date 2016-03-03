تجديد حبس متهم بتزوير رخصة قيادة 15 يوما بسوهاج

قررت محكمة جنح مستأنف سوهاج اليوم، تجديد حبس المتهم " نور.أ.أ" 15 يوما على ذمة التحقيق لاتهامه بتزوير محرر رسمى "رخصة القيادة" .

وبدأت الواقعة عندما توجه المتهم إلى مرور سوهاج لتجديد رخصة القيادة الخاصة به، إلا أن ضابط المرور شك فى الرخصة، وبالكشف عليها تبين أنها مزورة فتم القبض عليه.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب واقعة التزوير عن طريق أحد الأشخاص مقابل مبلغ مالى وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق تم تجديدها إلى 15 يوما.

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