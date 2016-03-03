أطباء يحذرون من التطبيقات الصحية: التكنولوجيا مش بديل للطب

انتشرت فى الآونة الأخيرة العديد من التطبيقات الصحية على التليفون المحمول، التى تستخدم فى فحص الأمراض وقياس معدلاتها مثل مرض السكر أو الضغط وغيرها، لكن جميعها قد لا تكون صحيحة.

وجاء ذلك من خلال تقرير نشر بالموقع الإلكترونى لصحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، حيث حذر الأطباء الأشخاص بعدم الاعتماد على تطبيقات التكنولوجيا الصحية بشكل أعمى لأنها تحتاج إلى تحديثات بشكل دائم، وقد تعطى تقديرات خاطئة، حيث وجد أن الكثير من التطبيقات المسئولة عن النظام الغذائى تنصح بأنظمة غذائية خاطئة للمستخدم، دون معرفة التمثيل الغذائى فى الجسم مما أدى إلى مضاعفات صحية خطيرة.

وقال الدكتور " Pradeep Gadge" - مختص فى أمراض السكر - إن هذه التطبيقات مضللة، ولا ينبغى الاعتماد عليها، لأن هناك الكثير من التطبيقات المتواجدة فى الأسواق تهدف للربح فقط، كما توجد تطبيقات صحية تستخدم لقياس ضغط الدم، عن طريق وضع إصبع الإبهام على الشاشة، مضيفا أن نتيجة ضغط الدم بعد قياسه من خلال هذه التطبيقات الصحية دائما مختلفة عن قياسه يدويا.

وأشار الطبيب إلى أن هناك ما يقرب إلى 50.000 من التطبيقات الطبية المتواجدة فى الأسواق، و500 مليون شخص فى العالم يستخدمونها للحصول على تشخيص المرض.

من جانبه، أوضح الدكتور سودهير كومار - متخصص فى أمراض السكر - أن الأشخاص يريدون نتائج فورية، والمزيد من هذه التطبيقات تتبع أساليب مبهمة وغير متقنة، وعلى الرغم من شعبية هذه التطبيقات ووعودها إلا أن حولها الكثير من الشكوك والناس بحاجة إلى فهم الإرشادات الصحية.

وأضاف الطبيب أنه عند إجراء الدراسة تم الكشف عن التطبيقات الصحية المتنوعة وتشخيص عدة أنواع من الأمراض لمستخدميها، لكن بعد استشارة الطبيب وجد أنهم لا يعانون من أى أمراض.

- إهمال علاج الأطفال مرضى السكر يؤثر على نموهم

- السكر ليس مرضا قاتلا ولكنه اضطراب فى التمثيل الغذائى يمكن السيطرة عليه