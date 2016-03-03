ختام مهرجان إعداد الكوادر الشبابية بمركز شباب مدينة العريش

اختتم مركز شباب مدينة العريش بشمال سيناء المهرجان التدريبى الأول لإعداد وتدريب الكوادر الشبابية وتنمية مهاراتهم الحياتية، ونظمته مجموعة شباب الفيروز بالمركز.

وشهد حفل الختام إيهاب حسن عبد الوهاب مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء، وناصر العزازى مدير مركز شباب مدينة العريش، وتضمن تكريم الشباب والفتيات المشاركين بالمهرجان.

وقال أحمد النوسانى رئيس مجموعه شباب الفيروز فى تصريحات له اليوم، إن المهرجان استمر 4 أيام بقاعة الاجتماعات الرئيسية بمركز شباب مدينة العريش، وقام بالتدريب مجموعة مدربى التنمية البشرية بشمال سيناء.

وتضمنت المحاضرات والتدريبات على كيفية اكتشاف الذات، وتحقيق الأهداف، وإدارة وتصميم المبادرات، والتجهيز لتنفيذ مبادرات شبابية مع عدد من المدارس الابتدائية المحيطة بالمركز لتنمية مهارات ورفع مستوى الوعى وسلوكيات تلاميذ المدارس.

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