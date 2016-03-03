ختام دورة تنمية مهارات موجهى الرياضيات بشمال سيناء

تختتم اليوم فى مدينة العريش دورة تنمية مهارات موجهى الرياضيات بمديرية التربية والتعليم بشمال سيناء.

وقال محمد العلاقمى المشرف على الدورة فى تصريحات صحفية، إنها تضمنت تدريب موجهى الرياضيات والكوادر التدريبية على التعلم النشط، وإدارة الصف وتخطيط الدرس للارتقاء بالمستوى المهنى لمعلم المرحلة الابتدائية وركيزة العملية التعليمية.

وحاضر فى الدورة خبراء التعليم وفريق التدريب بإدارة الجودة وهم (الدكتور عبد الكريم الشاعر، والدكتورة أزهار عبدالمنعم، والدكتور مصطفى هريدى. وفريق المدربين لتنمية مهارات الرياضيات وهم محمد رشدى، محمد عبد الله).