"تعليم بكفر الشيخ": الفيديو المتداول عن تعدى معلمة على الأطفال "مفبرك"

قالت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ برئاسة الدكتورة منى مصطفى، إن الفيديو الذي عرضته وسائل الإعلام عن تعدي مدرسة على أطفال الروضة بمدرسة الشرقاوية التابعة للإدارة التعليمية ببيلا "مفبرك" والمعلمات ليست من العاملات بالمدرسة.

وأضاف بيان للإدارة اليوم، أن إحدى المعلمات وزوجها الذي يعمل أخصائي إعلام قاما بفبركة الفيديو ونسبه للمدرسة على غير الحقيقة لإجبار إدارة بيلا والمدرسة على نقلها من المدرسة لمدرسة أخرى.

وأكد البيان، أن لجنة من الشئون القانونية بإدارة بيلا برئاسة عبد الخالق عبد الوهاب مدير الإدارة، تأكدت من عدم صحة الفيديو، وأن مجلس الأمناء والأباء للمدرسة تقدم بمذكرة أثبت عدم صحة الواقعة وعدم صحة الفيديو ولا يوجد ذلك المكان الذي عرض بالفيديو بالمدرسة.