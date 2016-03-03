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سحر نصر: توقيع الاتفاقية الإطارية لتقديم القروض الكورية لمصر

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سحر نصر: توقيع الاتفاقية الإطارية لتقديم القروض الكورية لمصر سحر نصر: توقيع الاتفاقية الإطارية لتقديم القروض الكورية لمصر
صرحت وزيرة التعاون الدولى الدكتورة سحر نصر، بأنه تم توقيع الاتفاقية الإطارية لتقديم القروض الكورية إلى .

وقالت نصر إن هذه الاتفاقية تعد بمثابة إطار عام للتعاون المستقبلي مع بنك التصدير والاستيراد الكورى للاستفادة من القروض الميسرة التي يتيحها البنك للدول النامية من خلال صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية، وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيسة كوريا الجنوبية، بارك جون هيه.

وأضافت نصر أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بإجمالي 3 مليارات دولار أمريكي مقسمة ل 700 مليون دولار لتمويل مشروعات تنموية من خلال قروض حكومية ميسرة، و ٣ر٢ مليار دولار لتمويل مشروعات من خلال قروض الصادرات الائتمانية، وذلك في مجالات النقل، الطاقة الشمسية، والطاقة الجديدة مع امكانية إضافة أية مشروعات ذات أولوية للحكومة يتم الاتفاق عليها مع الجانب الكورى.

كما تم توقيع ترتيبات منحة خاصة بإنشاء الكلية المصرية الكورية للتكنولوجيا، ومن المتوقع أن يتم انشاء الكلية في بني سويف، موضحة أن هذه الترتيبات تعتبر بمثابة إطار عام لبدء التعاون بين الجانبين لإنشاء الكلية.

وأشارت إلى أنه تم توقيع ترتيبات أول قرض ميسر بين مصر وكوريا الجنوبية، لتطوير نظم الإشارات من نجع حمادي إلى الأقصر بطول 118 كم، وتبلغ قيمته 114.98 مليون دولار، وذلك لصالح وزارة النقل والمواصلات وهيئة سكك حديد مصر، حيث تبلغ سعر فائدته 0.15% سنويا، ويسدد على 40 سنة، وفترة سماح 10 سنوات، موضحة أن الهدف من المشروع هو تطوير النظام الإليكتروني لإشارات خط سكة حديد نجع حمادي الأقصر للعمل بنظام حديث بدلاً من النظام المتبع سابقاً للتقليل من القطارات.
>وذكرت وزيرة التعاون الدولي أنه تم أيضا توقيع الاتفاق التنفيذي لمشروع تطوير نظم الإشارات من نجع حمادي إلى الأقصر بطول 118 كم.
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مصر 365

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