أمريكا: الولايات المتحدة تحذر من تقارير تفيد بخرق الجيش السورى للهدنة

أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن قلق الولايات المتحدة من تقارير وصلتها تفيد بوقوع هجمات للقوات الحكومية السورية، باستخدام الدبابات والمدفعية ضد مدنيين فى عدة مناطق، وعن احتمال استخدام الحكومة السورية للأسلحة الكيماوية منذ وقف إطلاق النار السبت الماضى.

ونقلت قناة "سكاى نيوز عربية" الفضائية اليوم الخميس، عن المتحدث باسم الوزارة مارك تونر قوله "نشعر بالقلق تجاه تقارير عن هجمات للنظام السورى بالدبابات والمدفعية ضد المدنيين قرب اللاذقية وقرب حمص وحماه فضلا عن مناطق حول دمشق".

وأضاف تونر أن الولايات المتحدة تبادلت التقارير مع أعضاء آخرين فى المجموعة الدولية لدعم سوريا، التى تضم أيضا روسيا وإيران وحثت كل الأطراف على ضبط النفس.

وتدعم روسيا وإيران الحكومة السورية فى حربها ضد جماعات المعارضة.

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