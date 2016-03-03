أخبار عاجلة

مرتضى منصور يفتح النار على الألتراس وأحمد سليمان -
مؤمن سليمان يعلن تشكيلة سموحة أمام بيدفيست -
كأس الكونفدرالية: لقاء مع د. علي الطرابيلي رئيس بعثة المصري في أوغندا -
كأس الكونفدرالية: توقعات الجماهير من بورسعيد لمباراة كمبالا والمصري -
كأس الكونفدرالية: تشكيل سموحة والتحديات التي تواجهه أمام بيدفيست في ذهاب دور الـ 32 بالكونفدرالية -
ضبط شخص بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين بزعم بيع أراضي -
بالصور.. تعرف على مدينة "القطط" في تركيا -
فنانة مصرية تشارك إيلي صعب في الموسم الثاني من "بروجيكت رانواي" -
كأس الكونفدرالية: لقاء مع مي طه سفير مصر في أوغندا حول استقبال النادي المصري قبل مواجهة كمبالا سيتي -
كأس الكونفدرالية: وجهات نظر نجوم نادي سموحة للقاء بيدفيست -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

مدير أمن المنيا يأمر بسيارة إسعاف لنقل مسن للمستشفى بعد استغاثته

Google+ Print
مدير أمن المنيا يأمر بسيارة إسعاف لنقل مسن للمستشفى بعد استغاثته مدير أمن المنيا يأمر بسيارة إسعاف لنقل مسن للمستشفى بعد استغاثته
أمر اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا، بتخصيص سيارة إسعاف خاصة تحت حراسة الأمن لنقل مسن استغاث بالنجدة من شدة مرضه وأنه يعجز عن الذهاب للمستشفى.

وكانت غرفة عمليات النجدة تلقت إخطارا من أحد المواطنين يطلب نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج، نظرا لكونه عجوزا وزوجته متقدمة بالعمر، على الفور أمر اللواء رضا طبلية بتوفير سيارة إسعاف ونقله إلى المستشفى لتلقى العلاج.

وقال مدير الأمن، إن هذا التصرف أحد الأدوار الهامة فى علاقة رجل الشرطة بالمواطنين وهو تحقيق الأمن والسلامة له، وأن تلك هى السياسة العامة لوزارة الداخلية.


>- ضبط هاتف يحتوى على صور وفيديوهات لـ"داعش" بحوزة أحد نزلاء سجن المنيا
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365