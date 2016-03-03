مدير أمن المنيا يأمر بسيارة إسعاف لنقل مسن للمستشفى بعد استغاثته

أمر اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا، بتخصيص سيارة إسعاف خاصة تحت حراسة الأمن لنقل مسن استغاث بالنجدة من شدة مرضه وأنه يعجز عن الذهاب للمستشفى.

وكانت غرفة عمليات النجدة تلقت إخطارا من أحد المواطنين يطلب نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج، نظرا لكونه عجوزا وزوجته متقدمة بالعمر، على الفور أمر اللواء رضا طبلية بتوفير سيارة إسعاف ونقله إلى المستشفى لتلقى العلاج.

وقال مدير الأمن، إن هذا التصرف أحد الأدوار الهامة فى علاقة رجل الشرطة بالمواطنين وهو تحقيق الأمن والسلامة له، وأن تلك هى السياسة العامة لوزارة الداخلية.

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