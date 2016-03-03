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انطلاق بطولة السلام للفروسية اليوم فى مدينة شرم الشيخ بمشاركة 25 دولة

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انطلاق بطولة السلام للفروسية اليوم فى مدينة شرم الشيخ بمشاركة 25 دولة انطلاق بطولة السلام للفروسية اليوم فى مدينة شرم الشيخ بمشاركة 25 دولة
تنطلق منافسات بطولة السلام للفروسية فى قفز الموانع ، اليوم الخميس، بمدينة شرم الشيخ، والتى تستمر فى مرحلتها الأولى حتى السبت المقبل على أن تبدأ المرحلة الثانية من منافسات البطولة فى الفترة من 10 وحتى 12 مارس الحالى كمرحلة ثانية بمشاركة 25 دولة .

وتقام البطولة برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والاتحاد المصرى للفروسية ، برئاسة المهندس هشام حطب .

من جانبه أكد المهندس هشام حطب ، رئيس الاتحاد المصرى للفروسية ، ورئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، أن البطولة تأتى فى إطار حرص الدولة على تشجيع السياحة، وتدل على التعاون المثمر بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية المصرية واتحاد الفروسية، مشيرا إلى أن البطولة ستشهد تنافسا قويا بين نحو 200 فارس من مختلف الدول.

يشارك فى البطولة ما يقرب من 200 فارس فى المرحلتين ، حيث سيشارك من أوروبا كل من ألمانيا وفرنسا وهولندا وبلجيكا والبرتغال وإنجلترا وأيرلندا وإسبانيا وسويسرا وإيطاليا والسويد، ومن آسيا كل من الأردن وسوريا والعراق والسعودية والإمارات ولبنان وقطر والكويت ،ومن إفريقيا كل من جنوب أفريقيا وموريشيوس وزيمبابوى والسودان والجزائر والمغرب وليبيا ، كما سيشارك في إدارة المنافسات مجموعة كبيرة من الحكام الدوليين المعينين من قبل الاتحاد الدولى للعبة


>بالصور.. انتهاء المرحلة الأولى من مسابقة الفروسية بشرم الشيخ

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