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أمن القليوبية: تحديد هوية قاتل رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة

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أمن القليوبية: تحديد هوية قاتل رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة أمن القليوبية: تحديد هوية قاتل رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة
قال اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية، إنه تم تحديد المتهم بقتل المقدم مصطفى لطفى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، وهو المسجل خطر" محمد .و.س.م" "شهرته كوريا" 31 سنة عاطل ومقيم الجعافره - دائرة مركز شبين القناطر.

وأضاف مدير الأمن فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن تحريات الشهيد المقدم مصطفى لطفى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة توصلت من خلال مصادرة السرية، لتواجد الشقى خطر "كوريا" والمتهم الرئيسى فى تنفيذ واقعة الهجوم وإطلاق النيران على مأمورية ضباط مباحث مركز الخانكة والتى اسفرت عن استشهاد معاون مباحث الخانكة و3 من رجال الشرطة وإصابة ضابط 2 شرطين و 2 من المواطنين، أنه مختبئ بمسكن حماته بدائرة قسم الزاوية الحمراء بمديرية أمن القاهرة ، وعند التوجه برفقة معاون مباحث وشرطين سريين بالتنسيق مع ضباط مباحث القاهرة، وعند طرق الباب بادرهم المسجل خطر "كوريا" بوابل من الرصاص اسفرت عن استشهاد رئيس المباحث وإصابة معاون وشرطى، وتمكن الجانى من الفرار، وجارى البحث وتحديد مكانة لسرعة ضبطه.

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