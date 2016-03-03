محافظة البحيرة تزيل 9610 حالة تعدى على الأراضى بمساحة 2.5 مليون متر

أكد الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة، أنه تمت إزالة 9610 حالة تعدى على الأراضى الزراعية، بإجمالى مساحة 2 مليون 681 ألف 450 متر ، وذلك خلال الفترة من 1 فبراير 2015 حتى 31 يناير 2016 .

وأضاف محافظ البحيرة أن إجمالى حالات التعديات على الأراضى الزراعية بنطاق محافظة البحيرة بلغ 21498 حالة، بخلاف 1964 مبانى مخالفة و158 حالة تعدى على حرم النيل، مضيفا أنه تم إزالة 9610 من حالات التعدى على الأراضى الزراعية، و49 حالة من المبانى المخالفة، و152 حالة من التعديات على حرم النيل .

وأكد محافظ البحيرة فى تصريحات خاصة ل " اليوم السابع " على تكثيف حملات الإزالة للحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين ، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

وشدد محافظ البحيرة على ضرورة وقف جميع أشكال التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالتنسيق بين رؤساء المدن والأجهزة الأمنية والإزالة الفورية لتلك التعديات، مشيرا إلى إعداد خطة وبرنامج زمنى لإزالة التعديات القديمة والتصدى لحالات التعدى الجديدة فى مهدها،.

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