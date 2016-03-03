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استئناف محاكمة "مرسى" و10 آخرين فى قضية "التخابر مع قطر"

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استئناف محاكمة "مرسى" و10 آخرين فى قضية "التخابر مع قطر" استئناف محاكمة "مرسى" و10 آخرين فى قضية "التخابر مع قطر"
تستئانف الدائرة 11 إرهاب ، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، وعضوية المستشارين حسن السايس ، وأبو النصر عثمان، اليوم الخميس ، محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و10 متهمين آخرين، فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر مع قطر، وتستمع المحكمة بجلسة اليوم لمرافعة دفاع المتهم الثالث .

وكانت النيابة قد أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة ، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة، وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى.


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