أمن القليوبية: ضبط متهم وتحديد 4 آخرين بواقعة قتل معاون مباحث الخانكة

قال اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية، إنه تم إلقاء القبض على متهم وتحديد 4 آخرين متهمين بقتل معاون مباحث الخانكة و 3 من رجال الشرطة السريين.

وأضاف فى بيان، أنه توصل من خلال جمع المعلومات وإجراء التحريات السرية إلى تحديد العناصر الإجراميه مرتكبى واقعة اطلاق النيران على قوه من ضباط وأفراد مباحث مركز الخانكه بمنطقة سرياقوس نتج عنها استشهاد ضابط وعدد 3 شرطي سرى وإصابة ضابط وعدد 2 شرطى سرى ومقتل عدد 2 مواطن وإصابة آخر.

وتمكن اللواء عرفة حمزة مدير المباحث الجنائية، وفريق البحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، من ضبط المدعو"محمد .ح.ى" " شهرته "عزمي ج" 23 سنة عاطل ومقيم الجعافره – دائرة مركز شبين القناطر المطلوب ضبطه في القضيه سالفة الذكر وكذا القضيه رقم 13377 جنايات مركز شبين القناطر لسنة 2015 إطلاق أعيره ناريه وإتلاف محول كهرباء متواجد بمنطقة القرين – شرقيه، حيث قامت مأموريه بالتنسيق وقطاع مصلحة الأمن العام ومديرية أمن الشرقيه وأمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعه بالإشتراك مع المتهمين الهاربين.

وإستكمالاً لتنفيذ قرار النيابه العامه بضبط وإحضار باقى المتهمين، فقد دلت التحريات إلى قيام المتهمين الهاربين بالإختباء بمنطقة الثلاث كبارى بقرية الجعافره – دائرة مركز شبين القناطر، وعليه فقد تم إعداد مأموريه مناسبة بالاشتراك ومجموعات مسلحه من إدارة قوات الأمن، وباستهداف المنطقة، وحال إقتراب القوات من المكان قامت تلك العناصر الإجرامية المتواجدة بالزراعات بإطلاق أعيرة نارية صوبهم، مما حدا بالقوات مبادلتهم إطلاق النيران، إلا أنهم تمكنوا من الهرب وبتمشيط المنطقه أمكن ضبط حقيبه عثر بداخلها علي سلاح نارى طبنجة عيار 9 مللى قصير تحمل رقم 179369 بخزينتها عدد 5 طلقات من ذات العيار وكميه من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 220 جرام ومبلغ مالى 35165 جنيه وميزان حساس، ودراجة نارية ماركة بجاج لونها أحمر فى أسود بدون لوحات معدنية جارى فحصها.

وتبين أن تلك المضبوطات خاصه بالمسجل خطر"محمد .و.س.م" "شهرته كوريا" 31 سنة عاطل ومقيم الجعافره - دائرة مركز شبين القناطر السابق إتهامه فى عدد 7 قضايا قتل – سلاح – مخدرات – سرقة بالإكراه آخرها القضيه رقم 4227 جنايات مركز شبين الكوم لسنه 2009 قتل والهارب من سجن أبو زعبل فى ذات القضيه فى أحداث يناير 2011م والمحكوم عليه فيها بالسجن المشدد 15 سنه والمحكوم عليه هارب في عدد 9 قضايا قتل عمد - سلاح وذخيره - إستعمال قوه - مخدرات، آخرها القضية رقم 708 جنايات مركز شبين القناطر لسنة 2015م – قتل عمد، كلى رقم 35 لسنة 2009، الحكم الإعدام شنقاً بجلسة 5/9/2015 والمطلوب ضبطه وإحضاره في عدد 15 قضيه آخرها القضيه رقم 23237 جنايات مركز شبين القناطر لسنة 2015م – مخدرات .

كما تم تحديد هوية أعوانه كلاً من "سيد .م.من" شهرته "سيد نجيه" 29 سنة عاطل ومقيم الجعافره – دائرة مركز شبين القناطر الهارب من السجون العموميه في أحداث يناير 2011م فى القضيه رقم 2544 جنايات مركز شبين القناطر لسنة 2007 مخدرات والمحكوم عليه فيها بالسجن المشدد 6 سنوات والسابق إتهامه في عدد 4 قضايا سرقة وسائل نقل - مخدرات آخرها القضية رقم 20288 جنايات مركز شبين القناطرلسنه 2015 – مخدرات والمحكوم عليه هارب في عدد 8 قضايا سلاح وذخيره وإستعمال قوه – مخدرات - مقاومة سلطات - شروع في قتل - إخفاء مسروقات - سرقه آخرها القضية رقم 7170 جنايات مركز شبين القناطر لسنة 2014 - مخدرات كلي رقم 3256 لسنة 2014 حصر رقم 355 لسنة 2015، والمحكوم عليه فيها بالسجن 6 سنوات وغرامه 50 ألف جنيه بجلسة 26/1/2015 والمطلوب ضبطه وإحضاره في عدد 8 قضايا مخدرات – سلاح مقاومة سلطات آخرها القضيه رقم 13296 جنايات مركز أبو حماد - شرقية لسنة 2015 – مخدرات وسلاح.

و"محمد .ج.م " شهرته محمد م" 31سنة عاطل ومقيم الجعافره وآخر السلمانيه - دائرة مركز شبين القناطر " شقيق زوجة كوريا " السابق إتهامه في عدد 3 قضايا مخدرات ، كلفت إدارة البحث الجنائى بتطوير مناقشة المتهم المضبوط عن ظروف وملابسات الواقعه ومناطق تواجد الهاربين وكذا الوقوف علي حجم نشاطه الاجرامي وتكثيف الجهود لضبط الهاربين.

تحرر عن تلك الإجراءات محضراً ملحقا بالمحضر الاصلى.

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