إصابة 14 شخصا فى مشاجرتين منفصلتين بمركزى سوهاج والمنشأة

وكان اللواء أحمد أبوالفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغين من مفصلين الأول من مركز سوهاج ، والثانى من مركز المنشاة عن وقوع مشاجرتين ووجود مصابين.
وبالإنتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى، مدير غدارة المباحث الجنائية، والعميد ماجد مؤمن، رئيس مباحث المديرية والرائد محمود جلال الشريف، رئيس مباحث المركز بوقوع مشاجرة بمركز سوهاج بين طرف أول أيمن. ص. إ " 34 عامل مصاباً " بجرح طعنى أسفل الصدر وسحجات خلف الرقبة واشتباه نزيف بالصدر " عمرو. ا. ا ط " 24 سنة طالب مصاباً " بجرح رضى بالشفة العليا، عبد الله. ف. ع " 16سنة طالب مصاباً " بجرح رضى بفروه الرأس، هيثم. ف. ع 30 سنة حاصل على دبلوم زراعة مصاباً " بجرح طعنى بالبطن وآخر رضى بفروه الرأس ".
وكان الطرف الثان للمشاجرة ياسر. أ. م. ع 29 سنة سائق مصاباً " بجرح رضى بالذراع الأيمن والقدم اليمنى " أبو بكر. ا م. ع 30 سنة عامل زراعى مصاباً " بجرح رضى بفروه الرأس " الطرفان يقيمان بذات الناحية سبب المشاجرة خلافات الجيرة، تم ضبط طرفـى المشاجرة.
وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدى كلاهما على الآخر بالضرب وإحداث إصابته، كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة وظروفها وملابساتها، تحرر عن ذلك المحضر رقم 4287 جنح المركز لسنة 2016 وجارى العرض على النيابة العامة.
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>وجاء البلاغ الثانى بوقوع مشاجرة بناحية خارفة المنشاة دائرة مركز المنشأة بين طرف أول زايد.م ع " 25 عامل، أحمد. ع. و50 سنة عامل، وهب الله. ع. و44سنة محامى مصابين " بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم "، وبين طرف ثان عفاف. ف. ب. م " 35 سنة ربة منزل مصابه " بكسر باليد اليسرى والكف الأيمن " ، قليل. س. أ " 26 سنة حداد مسلح، السيد. ى. ع 37 سنة عامل، عطا. ذ " 46سنة نجار، محمد. ذ. ا. ى " 45 سنة موظف مصابين " بجروح وكدمات متفرقة بالجسم " الطرفان يقيمان بذات الناحية سبب المشاجرة خلافات سابقة بينهم.
وتم ضبط طرفى المشاجرة وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدى كلاهما على الآخر بالضرب وإحداث إصابته، كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 2563 جنح المركز لسنة 2016 وجار العرض على النيابة العامة.
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