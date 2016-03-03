إصابة 14 شخصا فى مشاجرتين منفصلتين بمركزى سوهاج والمنشأة

شهدت محافظة سوهاج وقوع مشاجرتين مختلفتين الأول بناحية قرية المحامدة دائرة مركز سوهاج نتج عنها إصابة 6 ‏أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم، وجاءت المشاجرة الثانية بناحية قرية خارفة المنشاه دائرة مركز المنشاه جنوب ‏محافظة سوهاج ونتج عنها إصابة 8 أشخاص وتم تحويلهم جميعا للمستشفى المركزى لتلقى العلاج.‏

وكان اللواء أحمد أبوالفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغين من مفصلين الأول من مركز سوهاج ‏، والثانى من مركز المنشاة عن وقوع مشاجرتين ووجود مصابين.

وبالإنتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف ‏عليها العميد خالد الشاذلى، مدير غدارة المباحث الجنائية، والعميد ماجد مؤمن، رئيس مباحث المديرية والرائد محمود ‏جلال الشريف، رئيس مباحث المركز بوقوع مشاجرة بمركز سوهاج بين طرف أول أيمن. ص. إ " 34 عامل ‏مصاباً " بجرح طعنى أسفل الصدر وسحجات خلف الرقبة واشتباه نزيف ‏بالصدر " ‏عمرو. ا. ا ط " 24 سنة ‏طالب مصاباً " بجرح رضى بالشفة العليا، عبد الله. ف. ع " 16سنة طالب مصاباً " بجرح رضى بفروه الرأس، هيثم. ف. ع 30 سنة حاصل على دبلوم زراعة مصاباً " بجرح طعنى بالبطن وآخر رضى بفروه الرأس ".

‏وكان الطرف الثان للمشاجرة ياسر. أ. م. ع 29 سنة سائق مصاباً " بجرح رضى بالذراع الأيمن والقدم اليمنى " أبو بكر. ا ‏م. ع 30 سنة عامل زراعى مصاباً " بجرح رضى بفروه الرأس " الطرفان يقيمان بذات الناحية سبب المشاجرة ‏خلافات الجيرة، تم ضبط طرفـى المشاجرة.

وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدى كلاهما على الآخر ‏بالضرب ‏وإحداث إصابته، كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة وظروفها وملابساتها، تحرر عن ذلك ‏المحضر رقم 4287 جنح المركز لسنة 2016 وجارى العرض على النيابة العامة.

> ‏

>وجاء البلاغ الثانى بوقوع مشاجرة بناحية خارفة ‏المنشاة دائرة مركز المنشأة بين طرف أول ‏ زايد.م ع " 25 ‏عامل، أحمد. ع. و50 سنة عامل، وهب الله. ع. و44سنة محامى مصابين " بجروح وكدمات وسحجات ‏متفرقة بالجسم ‏‏"، وبين طرف ثان عفاف. ف. ب. م " 35 سنة ربة منزل مصابه " بكسر باليد اليسرى والكف الأيمن " ‏‏، قليل. ‏س. أ " 26 سنة حداد مسلح، السيد. ى. ع 37 سنة عامل، عطا. ذ " 46سنة نجار، محمد. ذ. ا. ى " ‏‏45 سنة موظف مصابين " بجروح وكدمات متفرقة بالجسم " الطرفان يقيمان بذات الناحية سبب المشاجرة ‏خلافات سابقة بينهم.

وتم ضبط طرفى المشاجرة وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدى كلاهما على ‏الآخر ‏بالضرب وإحداث إصابته، كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 2563 ‏جنح المركز لسنة 2016 وجار العرض على النيابة العامة.

- إصابة 7 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين بجرجا بسبب خلافات الجوار