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أصحاب مشروع "لحوم بلدية بسعر اقتصادى" يناشدون محافظ الشرقية بتوفيق أوضاعهم

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أصحاب مشروع "لحوم بلدية بسعر اقتصادى" يناشدون محافظ الشرقية بتوفيق أوضاعهم أصحاب مشروع "لحوم بلدية بسعر اقتصادى" يناشدون محافظ الشرقية بتوفيق أوضاعهم
أعرب شباب متطوعون فى مدينة أولاد صقر بالشرقية، أصحاب مشروع بيع اللحوم بأسعار اقتصادية، عن غضبهم بسبب ما يتعرضون له من مضايقات وتعنتات من الإشغالات ومن قبل مجلس المدينة، التى تهدد استمرار المشروع والذى يوفر اللحوم البلدية للأهالى بسعر مخفض لا يتعدى 50 جينها، مطالبين المحافظ اللواء خالد سعيد، بسرعة توفيق أوضاعهم.

يقول أحد المتطوعين، إننا أربعة شباب من أهالى المدينة نعمل فى مجال تربية المواشى والجزارة، وقبل شهرين حينما دشنت حملات لمحاربة غلاء الأسعار، تطوعنا فى إقامة شادر لبيع لحوم بلدية بسعر 50 جينها وتحت إشراف مجلس المدينة ويتم ذبحها بالسلخانة وبإشراف طبى كنوع من المشاركة الاجتماعية وتحقيق مبدأ "بيع كتير بسعر أقل يحقق مكسب"، وتقدمنا بالرخص للشادر والذى سمح لنا بالعمل لحين انتهاء الرخصة. وتعرضنا لمضايقات من الإشغالات رغم أننا غير مخالفين، والتحريض من بعض الجزارين لتضررهم المادى بسببنا، بالإضافة إلى تعسف موظفى المجلس لعدم إنهاء الرخصة .

مشروع لحوم بلدية بسعر اقتصادى (1)

مشروع لحوم بلدية بسعر اقتصادى (2)

مشروع لحوم بلدية بسعر اقتصادى (3)

مشروع لحوم بلدية بسعر اقتصادى (4)

مشروع لحوم بلدية بسعر اقتصادى (5)

مشروع لحوم بلدية بسعر اقتصادى (6)
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