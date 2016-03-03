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نقل معاونى مباحث شبرا الخيمة المصابين لـ "جراحات اليوم الواحد" بمدينة نصر

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نقل معاونى مباحث شبرا الخيمة المصابين لـ "جراحات اليوم الواحد" بمدينة نصر نقل معاونى مباحث شبرا الخيمة المصابين لـ "جراحات اليوم الواحد" بمدينة نصر
أكد مصدر أمنى بالقليوبية، نقل أحمد موسى، وأحمد زكى معاونى مباحث قسم ثان شبرا الخيمة المصابين بطلق نارى خلال مأمورية، فجر اليوم، إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بمدينة نصر لتلقى الإسعافات اللازمة، كما تم نقل جثمان المقدم مصطفى لطفى رئيس المباحث الذي استشهد فجر اليوم إلى مشرحة مستشفى كوبرى القبة.

وكان المقدم مصطفى لطفى رئيس مباحث قسم شرطة شبرا ثان، استشهد فجر اليوم، وأصيب معاون من القسم بطلق نارى ومخبر، حال تواجدهم بمنطقة الزاوية الحمراء أثناء استهداف عدد من العناصر الإجرامية الخطرة المتواجده فى دائرة قسم الزاوية بالقاهرة، والمتهمين بقتل ضابط و3 مخبرين بمركز الخانكة.


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