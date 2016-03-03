استشارى جراحة تجميل: السيليكون آمن لتكبير الثدى ولا يسبب السرطان

كشفت الدكتورة سامية محمد أحمد سعيد - أستاذ استشارى ورئيس قسم جراحة التجميل بجامعة سوهاج سابقاً - أن السيلكون المستخدم فى جراحات تكبير الثدى لا يزرع بالثدى ولكن فى الصدر خلف الثدى ولا تزيد فرص الإصابة بسرطان الثدى.

وأوضحت أستاذ جراحة التجميل أن جراحة تكبير الثدى يجب أن يجريها أستاذ متخصص وليس جراحا عاديا؛ تحاشيا لحدوث التهاب وقلة الإحساس أو عدم اكتشاف السرطان بالكشف الذاتى؛ لافتةً إلى أن السيليكون آمن وأفضل من الطرق الأخرى.

جاءت تصريحات الدكتورة سامية محمد أحمد سعيد، على هامش مشاركتها فى فعاليات اليوم الثانى للمؤتمر الـ46 للجمعية المصرية لجراحة التجميل، المنعقد بأحد فنادق القاهرة ويختتم فعالياته يوم الجمعة المقبل.

ويناقش أحدث تقنيات جراحة التجميل بالعالم، برئاسة الدكتور حسين صابر أستاذ جراحة التجميل ورئيس الجمعية، وسكرتير المؤتمر الدكتور عمرو مجدى أستاذ جراحة التجميل.

استشارى جراحة: تقنيات عمليات التجميل فى مصر تعادل أفضل دول العالم