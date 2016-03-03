حافظ على كليتك وابعد عنها.. 4 أخطاء شائعة تؤثر على وظائف الكلى

1- شرب كميات غير كافية من الماء

2- حبس البول لساعات

3- تناول الكثير من المشروبات الغازية والملح والأغذية المصنعة

4- تجاهل ضبط مستويات السكر وضغط الدم

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أوضح الدكتور كريشنا موهان ساهو - مدير أمراض وزراعة الكلى بمستشفى "Nayati" للتخصصات الطبية الدقيقة فى الهند، من خلال تقرير نشره مؤخرا الموقع الالكترونى لصحيفة "تايمز أوف إنديا" - أن هناك عددا من الأخطاء الشائعة التى يرتكبها الإنسان وتؤثر سلبا على وظائف الكلى تتضمن:>شرب كميات غير كافية من الماء ضرورى لصحة الكلى فالجفاف يسبب انخفاض فى ضغط الدم وزيادة لزوجته، ما يؤدى لقلة تدفق الدم إلى الكلى، وبالتالى تصاب بخلل فى وظائفها.>حبس البول ساعات طويلة ضار ويزيد من خطر الإصابة بالتهابات المسالك البولية، ويسبب ضغطا على الكلى يؤثر سلبا على وظائفها، كما أن تناول بعض المسكنات يضر بالكلى على المدى البعيد.> حصول الجسم على نسبة عالية من الأملاح يزيد ضغط الدم وهذا يؤثر بشكل مباشر على الكلى، ويفقدها البروتين، ويرتبط بتطور الإصابة بأمراض الكلى، لأنه يزيد من تكون الحصوات التى تتسبب فى منع تدفق البول وحدوث التهابات، وبالتالى التأثير السلبى على وظائف الكلى والتعجيل بتراجع هذه الوظائف عند المصابين بمشاكل فى الكلى.>من الضرورى الحفاظ على المستوى الطبيعى لمستوى السكر وضغط الدم، لأن تجاهل ذلك يؤثر بشكل مباشر على وظائف الكلى.

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